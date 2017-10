Actualidade

As forças especiais canadianas suspenderam temporariamente a sua assistência militar no Iraque devido às tensões entre o exército iraquiano e os combatentes curdos, informou na noite de sexta-feira o Ministério da Defesa.

"Assim que houver mais clareza nas relações entre as forças de segurança iraquianas", e sobre "as principais prioridades e tarefas a realizar" na luta contra o grupo Estado Islâmico, os militares canadianos retomarão a sua assistência, disse Dan Le Bouthillier, porta-voz do Ministério da Defes.a

Horas antes, o governo iraquiano tinha suspendido as suas operações contra as forças curdas para tentar chegar a uma solução negociada na crise aberta pela organização, na região autónoma curda, de um referendo controverso sobre a independência.