Actualidade

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, advertiu hoje a Coreia do Norte de que qualquer ataque nuclear no território do seu país ou no dos seus aliados vai ter uma "resposta militar maciça".

"Não se enganem, qualquer ataque aos Estados Unidos ou aos seus aliados será derrotado", disse Mattis no final de uma reunião consultiva que Washington e Seul realizam anualmente, afirmando que "qualquer uso de armas nucleares vai encontrar uma resposta militar maciça", segundo a agência de notícias Yonhap.

A Coreia do Norte aumentou as suas ameaças e acelerou os seus programas de armas "desnecessariamente", disse Mattis, que advertiu que, em caso de ataque, o Exército de Pyongyang não seria rival para a defesa combinada de Washington e Seul.