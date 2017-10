Actualidade

O filósofo francês Edgar Morin recusou hoje que a lusofonia ou a francofonia possam ser vistas como visões neocolonialistas do mundo, salientando que as línguas europeias são agora parte da cultura de outros povos.

Presente em Lisboa por ocasião da apresentação do livro "Lusofonia e Francofonia - a aliança da Latinosfera", Edgar Morin defendeu que os esforços de preservação das línguas portuguesa e francesa no resto do mundo visam reforçar também a cultura das antigas colónias.

"A língua é qualquer coisa de universal que pode ser partilhada" e a sua preservação "é o contrário do neocolonialismo", afirmou o pensador francês.