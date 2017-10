Web Summit

A empresa vencedora da competição 'pitch' da 1.ª edição da Web Summit em Lisboa, a dinamarquesa KUBO, preferiu a oferta de um milhão de euros de um investidor dinamarquês aos 100 mil euros oficialmente disponibilizados.

Quase um ano depois da apresentação do projeto de um robô para ensinar programação, línguas e matemática a crianças, o cofundador e presidente executivo (CEO) da 'startup', Tommy Otzen, contou à Lusa que o produto está no mercado após somar uma oferta de um milhão de euros do Danish Growth Fund, um fundo estatal de investimento.

O fundo "também ajudou a estabelecer um conselho muito competente", acrescentou o responsável, que explicou a escolha de preterir os cem mil euros apresentados pela organização e financiados pela Portugal Ventures.