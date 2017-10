Catalunha

Milhares de pessoas concentram-se desde hoje de manhã na Praça de Colombo, em Madrid, erguendo bandeiras espanholas em protesto contra a declaração de inpendência da Catalunha.

No local, onde uma enorme bandeira espanhola flutua no topo de um mastro, alguns manifestantes anti-independência levantaram cartazes em que pedem "Prisão para Puidgemont", o presidente do governo catalão responsável pela declaração de independência.

O parlamento regional da Catalunha aprovou na sexta-feira a independência da região de Espanha, numa votação sem a presença da oposição, que abandonou a Assembleia Regional e deixou bandeiras espanholas nos lugares que ocupavam.