Catalunha

O presidente do governo catalão, Carles Puidgemont, que não aceita a sua destituição, fará uma declaração institucional hoje às 14:30 (13:30 em Lisboa) desde a sede do executivo regional.

Na sexta-feira, depois de o parlamento regional declarar a independência da Catalunha, o governo de Puigdemont reuniu-se para tomar as primeiras decisões, apesar de o Governo central espanhol o ter destituído com a aplicação do artigo 155 da Constituição de Espanha, dissolvendo o parlamento catalão e convocando eleições para a região 21 de dezembro.

Os membros do Governo catalão não pretendem acatar a sua destituição e estão a preparar os passos seguintes à resolução de independência da Espanha tomada, na sexta-feira, pelo parlamento da Catalunha.