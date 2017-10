Volvo Ocean Race

A embarcação Vestas foi a primeira a chegar hoje a Lisboa, pelas 15:09, naquela que é a segunda paragem da 13.ª edição da prova de vela Volvo Ocean Race, depois da partida de Alicante, em Espanha, no último domingo.

A equipa liderada pelo 'skipper' Charlie Enright começou a aproximar-se da capital portuguesa ao início da tarde, mas enfrentou alguma falta de vento nas zonas de Caxias e Paço de Arcos, o que acabou por atrasar um pouco o ritmo da Vestas, ainda assim o barco mais rápido dos sete participantes a completar o percurso de 1.450 milhas náuticas (2.690 quilómetros).

A chegada ao estuário do Tejo aconteceu três dias antes do previsto, uma vez que a abertura oficial do recinto está agendada apenas para terça-feira. O 'stopover' decorre até 05 de novembro, dia em que as embarcações partem para uma ligação transatlântica até à Cidade do Cabo, na África do Sul.