Actualidade

Pelo menos dez pessoas morreram e mais de uma dezena ficaram feridas na explosão de um carro armadilhado à porta de um hotel da capital da Somália, Mogadíscio, enquanto no interior do edifício soaram disparos, segundo a polícia.

Um oficial da polícia disse à agência de notícias Associated Press que houve tiros dentro do hotel Nasa-Hablod, frequentado por políticos somalis e situado perto do palácio presidencial.

A mesma fonte admitiu que o número de mortes do ataque, reivindicado pelo grupo extremista al-Shabab, deverá subir.