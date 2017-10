Actualidade

O Belenenses ascendeu hoje ao sexto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer o Moreirense, por 3-0, em jogo da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio do Restelo, em Lisboa.

Bouba Saré (21 minutos), Hassan Yebda (51) e Roni (88) marcaram os golos dos 'azuis', que ainda não perderam em casa esta temporada e que subiram ao sexto lugar, com 16 pontos.

O Moreirense mantém-se no 17.º e penúltimo lugar, com seis pontos, depois de somar a terceira derrota consecutiva e o quinto jogo sem vencer no campeonato.