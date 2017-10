Actualidade

A Coreia do Norte acusou o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, de "enganar a opinião pública" para ganhar as eleições, "jogando" com uma alegada ameaça nuclear de Pyongyang como desculpa para ser reeleito e atingir os seus objetivos.

Abe inicia "uma campanha de difamação" contra a Coreia do Norte para "enganar a opinião pública e manter o seu poder" sempre que se vê envolvido numa crise de governo pela sua "incapacidade, corrupção e irregularidades", segundo um porta-voz da comissão norte-coreana para a Paz da Ásia-Pacífico.

O regime de Pyongyang acusou o chefe do Governo do Japão de propagar "a histeria" perante um possível ataque nuclear da Coreia do Norte para obter a vitória e "garantir a retrógrada revisão da Constituição (...) e a sua ambição militarista a qualquer preço", num comunicado divulgado na noite de sábado pela agência estatal de notícias norte-coreana KCNA.