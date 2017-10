Venezuela

A comunidade portuguesa radicada na Venezuela quer ver reforçada a atenção do Governo de Lisboa às suas preocupações em quanto à instabilidade política e económica no país, mas essencialmente ao crescente número de portugueses carenciados.

"O que preocupa todos os lusitanos, aqui, é a instabilidade política e económica, o que está fazendo com que grande parte dos emigrantes estejam a ir embora, mas também, mais que tudo na parte social, na ajuda que o Governo de Lisboa pode da a muitos carenciados que há aqui", disse o presidente do Centro Português de Caracas.

Rafael Gomes falava à Agência Lusa no âmbito dos preparativos para um encontro com o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, previsto para hoje, naquele clube, na sequência de uma visita de quatro dias a Caracas, do governante português.