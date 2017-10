Actualidade

O risco político do continente africano, analisado pela consultora de risco AON, permanece elevado não só devido ao baixo preço das matérias-primas, mas também por causa do aumento das ameaças terroristas dos grupos armados.

A mais recente edição do Mapa de Risco Político traça um quadro desigual sobre os riscos no continente africano, mas "os níveis de risco por país vão manter-se genericamente altos, reforçados pelas ameaças complexas de grupos militantes como o Boko Haram, Al-Qaeda e ah Shabab", lê-se no relatório, a que a Lusa teve acesso.

"Os baixos preços das matérias-primas vão manter os produtores regionais pressionados, prolongando a fraqueza da atividade económica que empurrou muitas economias regionais para os braços do Fundo Monetário Internacional (FMI)", segundo a mais recente análise ao Risco Político dos países da África subsaariana.