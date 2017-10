Actualidade

O diretor nacional do departamento da AON Financial Solutions alertou hoje para a previsível escalada de violência no norte de Moçambique, no seguimento da "resposta musculada do Governo" aos ataques de um grupo armado de inspiração radical islâmica.

"Se a reação do Governo for muito musculada perante um eventual novo ataque, leva a que os grupos se radicalizem e podem ficar idênticos aos grandes grupos de radicais islâmicos, levando a uma escalada da violência, raptos e terrorismo para com as entidades estrangeiras, polícias e Governo", disse Pedro Pinheiro à Lusa.

"Na nossa análise, é isto que está a acontecer", vincou o responsável em Portugal da AON, uma corretora de seguros especializada em risco político.