Actualidade

A população ainda dormia quando, há 20 anos, chuvas torrenciais provocaram derrocadas que soterraram parte da freguesia da Ribeira Quente, nos Açores, matando 29 pessoas, numa das maiores tragédias naturais do arquipélago.

Às primeiras horas do dia 31 de outubro de 1997, um mar de lama e de terras engoliu dezenas de casas junto à canada da Igreja Velha, a zona mais afetada, num cenário de horror, agravado pela obstrução do único acesso rodoviário à freguesia, onde mora a segunda maior comunidade piscatória da ilha de São Miguel depois de Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande.

A situação agravou-se pelo facto de a única estrada que liga a freguesia ao resto da ilha ter ficado inacessível, mas também sem eletricidade, água e comunicações.