Actualidade

Os valores de precipitação a 31 de outubro de 1997, na Ribeira Quente, Açores, onde derrocadas mataram 29 pessoas, ultrapassaram os limites do aviso vermelho, disse hoje um responsável do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Foram valores superiores a 200 mm em 24 horas que, hoje em dia, ultrapassariam largamente os limites normalmente fixos para o aviso vermelho de precipitação", afirmou à agência Lusa Diamantino Henriques, delegado do IPMA nos Açores.

O responsável, que aquando da catástrofe da Ribeira Quente, estava em Lisboa, no então designado Instituto de Meteorologia, recorda-se de ter visto na televisão a "situação traumática vivida" na freguesia piscatória da Ribeira Quente.