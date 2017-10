Actualidade

O presidente do executivo dos Açores em 1997, Carlos César, ainda não completara um ano de governação quando ocorreu a tragédia da Ribeira Grande, a 31 de outubro, que o pôs à prova.

"Fui acordado pelo segurança do Palácio de Santana [sede da presidência do Governo Regional] que foi à minha casa. Telefonaram-me, eu não atendi de imediato e ele foi lá, ao meu quarto de cama, porque tinha as chaves da casa. Acordou-me e disse que tinha havido um acidente na Ribeira Quente", disse em entrevista à agência Lusa Carlos César, que fizera 41 anos no dia anterior.

Logo depois começou a organização da resposta à catástrofe que deixou a freguesia do concelho da Povoação isolada, como se fosse uma ilha dentro da ilha de São Miguel, à qual só se chegava por via aérea.