Actualidade

A tragédia da Ribeira Quente em 1997 e outras que lhe sucederam, como o sismo do Faial no ano seguinte ou a queda de um avião da transportadora SATA em 1999, obrigaram a repensar a Proteção Civil dos Açores.

"A Proteção Civil era praticamente inexistente do ponto de vista operacional, excetuando o labor próprio das associações de bombeiros que estavam indevidamente equipadas, indevidamente preparadas", disse Carlos César em entrevista à agência Lusa a propósito da passagem dos 20 anos da tragédia da Ribeira Quente, que vitimou 29 pessoas.

No primeiro mandato, além desta tragédia, o Governo Regional teve de responder a cheias, nas Flores e em São Miguel, à "tempestade de mar" com "navios que foram projetados" para a avenida marginal de Ponta Delgada, ao sismo do Faial ou à queda de um avião da SATA em São Jorge.