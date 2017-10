Actualidade

Um agente da Polícia do Luxemburgo de origem portuguesa, Davide Sousa, vai receber o prémio de cidadão do ano naquele país, atribuído anualmente pelo Parlamento Europeu.

A atribuição do prémio foi proposta pelo eurodeputado luxemburguês Claude Turmes e visa recompensar o agente da Polícia grã-ducal pelo serviço prestado em missões europeias na Bósnia, Geórgia e Itália, e também pela sua contribuição no "combate à fraude social", segundo o comunicado do Parlamento Europeu.

De acordo com a nota, Davide Sousa "revelou um esquema de fraude social de dimensões europeias", no decorrer de uma investigação.