Actualidade

Profissionais de turismo, industriais, promotores culturais e desportistas poderão aprender, a partir de dezembro, a rentabilizar as suas atividades ligadas ao mar, num curso lançado pela Coimbra Business School para "inspirar a gestão da avalanche de turistas".

De acordo com o coordenador do curso, Miguel Marques, esta é uma formação única no país e até no mundo, que pretende "ajudar a perceber as tendências de médio prazo e a angariar investimento".

"Trata-se de um curso orientado para quem está no terreno, a trabalhar nestas áreas, ou para quem quer mesmo estar no terreno. Não é orientado para quem quer ter um conhecimento teórico das coisas", revelou.