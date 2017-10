Actualidade

A TAP arrancou hoje com as ligações entre Lisboa e o aeroporto de London City, com dois voos diários durante a semana e um voo por dia aos fins de semana, passando a servir três aeroportos em Londres.

"Tem início hoje a operação da TAP entre Lisboa e o aeroporto de London City, com dois voos diários de segunda a sexta-feira e um voo diário aos fins de semana. A companhia passa, assim, a servir três aeroportos em Londres, e torna-se a única operadora entre Lisboa e Londres a operar para este aeroporto, localizado no centro financeiro da cidade", refere a companhia aérea portuguesa, em comunicado.

As ligações diretas entre Lisboa e Londres - London City serão feitas no avião Embraer 190, com capacidade para 106 passageiros, com partidas de Lisboa às 07:00 e às 16:40, e regresso de Londres às 10:10 e às 19:50, de segunda a sexta-feira.