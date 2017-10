Catalunha

A polícia municipal de Barcelona estimou hoje em 300.000 o número de pessoas que se manifestou pela unidade de Espanha, enquanto os organizadores da Sociedade Civil Catalã indicavam que seriam cerca de 1,3 milhões.

A grande concentração de pessoas, que recusaram a independência da Catalunha e pediram a prisão para os dirigentes separatistas chefiados pelo presidente do Governo regional, Carles Puigdemont, demitido por Madrid, encheu por completo as avenidas do centro de Barcelona.

Na cabeça da manifestação estiveram a ministra da Saúde espanhola, a catalã Dolors Montserrat, em representação do Governo de Madrid, e os líderes regionais dos principais partidos que lutam contra a divisão de Espanha.