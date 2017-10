Incêndios

O primeiro-ministro, António Costa, apelou hoje, no congresso dos bombeiros portugueses, ao envolvimento de todos os agentes de proteção civil na reforma do setor, frisando que "todos são poucos" para "a indispensável mudança".

"Qual é a dúvida que alguém pode ter de que todos somos poucos para fazer o que é necessário", questionou o chefe do Governo, quando discursava, em Fafe, no encerramento do 43º. Congresso Nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses.

António Costa insistiu que "o país não tem gente a mais, todos são necessários e há uns que são indispensáveis, que são os bombeiros, em todas estas ações: prevenção, combate, profissionalização, capacitação e especialização".