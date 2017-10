Catalunha

O ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, Alfonso Dastis, afirmou hoje que o líder catalão Carles Puidgemont, demitido por Madrid, poderá ser preso por ter participado no movimento independentista.

O chefe da diplomacia do Estado espanhol indicou que Puidgemont pode "em teoria" ser candidato nas eleições regionais marcadas para 21 de dezembro pelo chefe do Governo espanhol, Mariano Rajoy, "se nessa altura não tiver sido posto na prisão".

Em entrevista à Associated Press, Alfonso Dastis referiu-se assim à possibilidade de Puidgemont enfrentar acusações criminais pelo seu papel no movimento independentista que culminou com a declaração de independência feita na sexta-feira no parlamento catalão.