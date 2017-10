Actualidade

O 1.º de Agosto revalidou hoje o título de campeão angolano de futebol, vencendo na penúltima jornada do campeonato, em Luanda, os 'aviadores' do ASA, por 1-0, conquistando o 11.º Girabola da sua história.

Num jogo de paciência para os homens da casa, valeu, aos 43 minutos da partida, disputada no Estádio dos Coqueiros, o golo de Gogoró, colocando os 'militares' do 1.º de Agosto na frente do marcador, que se manteve inalterado até final.

À mesma hora, a alguns quilómetros de distância, na capital angolana, o Petro de Luanda recebeu e bateu, no 11 de Novembro, o lanterna-vermelha Santa Rita de Cássia, do Uíge, por 4-2, resultado que foi insuficiente para evitar a festa antecipada dos rivais do 1.º de Agosto, vencedores do 'Girabola' 2017 à 29.ª jornada.