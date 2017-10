Actualidade

O Sporting de Braga venceu hoje em casa o Desportivo de Chaves, por 1-0, em jogo da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, decidido com um autogolo de Bressan.

O médio dos flavienses marcou na própria baliza aos 58 minutos, dando a quinta vitória consecutiva no campeonato ao Sporting de Braga, que segue no quarto lugar, com 21 pontos.

Sem vencer há três jornadas, o Desportivo de Chaves ocupa o 15.º posto, com oito pontos, dois acima da zona de despromoção.