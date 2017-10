Actualidade

Cinco pessoas morreram e várias ficaram feridas na passagem hoje da tempestade Herwart pela Europa central, com ventos até 180 quilómetros que derrubaram árvores e provocaram o caos nos transportes.

De acordo com um balanço da agência de notícias Associated Press datado de Berlim (com contributos de jornalistas na Polónia e na República Checa), centenas de milhares de casas na República Checa e na Áustria, entre outros países, ficaram sem energia elétrica.

Devido à tempestade um voo da companhia aérea alemã Lufthansa de Houston para Frankfurt teve de aterrar de emergência em Estugarda, a sudoeste da Alemanha, devido aos ventos fortes.