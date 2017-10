OE2018

O PCP anunciou hoje que votará a favor do Orçamento do Estado para 2018 na generalidade, mas deixou avisos contra uma eventual reversão da reposição de direitos e exigiu a quantificação das medidas de resposta aos incêndios.

Em conferência de imprensa, na sede nacional do PCP, em Lisboa, Jerónimo de Sousa sustentou que, "a propósito da tragédia, e a seu pretexto, está em curso uma operação com vista a limitar avanços na reposição e conquista de direitos, desde logo no Orçamento do Estado".

Questionado pelos jornalistas se algum membro do Governo deu indicação ao PCP de que as medidas de resposta aos incêndios poderão pôr em causa o aumento das pensões ou a baixa do IRS, Jerónimo de Sousa respondeu: "Para falar francamente, nunca nenhum membro do Governo, nem o primeiro-ministro, naturalmente, avançou qualquer ideia nesse sentido".