Actualidade

O Paços de Ferreira regressou hoje aos triunfos, ao vencer o lanterna-vermelha Estoril-Praia, por 1-0, na 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, graças a um autogolo de Abner.

O brasileiro marcou na própria baliza aos cinco minutos, permitindo ao Paços de Ferreira vencer na estreia de Petit no banco, com os 'castores' a interromperem uma série de três jogos sem vencer nas várias competições e a subirem ao nono lugar, com 12 pontos.

Comandados interinamente por Filipe Pedro, os 'canarinhos' somaram o nono desaire consecutivos - sete no campeonato, uma na Taça de Portugal e outro na Taça da Liga - e são últimos da I Liga, com seis pontos.