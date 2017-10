Actualidade

O Vitória de Guimarães subiu hoje ao oitavo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Desportivo das Aves, por 3-1, em jogo da 10.ª jornada.

Raphinha (04 minutos), Heldon (45) e Rafael Martins (70) marcaram os golos dos vimaranenses, com Salvador Agra ainda a empatar aos 17 minutos, de grande penalidade.

O Vitória de Guimarães, que não vencia há dois encontros, subiu ao oitavo posto, com 14 pontos, enquanto o Desportivo das Aves somou o quinto jogo sem triunfos e manteve-se no 16.º posto, com seis pontos, os mesmos dos últimos classificados.