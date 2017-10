Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Boris Johnson, defendeu, num artigo publicado este domingo, que a "única solução viável" para o conflito entre israelitas e palestinianos é a de dois Estados.

O chefe da diplomacia britânica lembrou a posição de Londres sobre o conflito israelo-palestiniano num texto publicado no domingo no jornal The Telegraph, nas vésperas do centenário da Declaração Balfour sobre a Palestina.

Na carta, publicada em 02 de novembro de 1917, lorde Arthur James Balfour, então ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, pede a criação de um "Lar Nacional Judaico" na Palestina, a qual funcionou como ponto de partida para a criação do Estado de Israel em 1948.