Actualidade

A Coreia do Norte garantiu hoje que vai lançar mais satélites, apesar da pressão internacional, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento económico em virtude do "direito de explorar o Espaço" como nação soberana.

Pyongyang considerou que "promover o desenvolvimento económico através do desenvolvimento espacial" tem-se transformado "numa tendência internacional", pelo que, à luz do plano quinquenal sobre a matéria, irá proceder ao lançamento de mais satélites, incluindo um geoestacionário, de acordo com um artigo publicado pelo jornal oficial Rodong Sinmun.

O regime norte-coreano acusou Washington de obstaculizar tanto o seu programa espacial como o de países em vias de desenvolvimento, por via da imposição de "condições irracionais para impedir que concretizem as suas ambições" espaciais.