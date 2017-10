Actualidade

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, visitou uma fábrica de cosméticos, acompanhado da mulher e da influente irmã, com as fortes tensões em torno das ambições militares do país sob pano de fundo.

Durante essa "visita de orientação no terreno" a uma fábrica de cosméticos de Pyongyang, no domingo, o líder norte-coreano elogiou os produtos de "nível internacional" que permitem "realizar o sonho das mulheres que desejam ser mais bonitas", de acordo com a agência oficial da Coreia do Norte KCNA.

Kim Jong-un fez-se acompanhar pela irmã mais nova, Kim Yo-Jong, que foi promovida recentemente à direção política do partido único da Coreia do Norte, realçou a KCNA, que também divulgou fotografias relativas à visita.