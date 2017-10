Actualidade

O secretário-geral da NATO reiterou hoje no Japão a sua posição face "à ameaça global" que a Coreia do Norte representa, e renovou o apelo para uma "solução pacífica" em vez de uma intervenção militar.

"Nós também estamos preocupados com o comportamento provocador e imprudente da Coreia do Norte", que "representa uma ameaça direta" para o Japão e esta região, mas também "uma ameaça global", declarou Jens Stoltenberg, em Tóquio, no discurso que proferiu diante de especialistas e responsáveis da Defesa do país.

No entanto, "não há necessidade de recorrermos ao uso da força armada", afirmou o norueguês, defendendo que se deve "encontrar uma solução pacífica" para esta crise.