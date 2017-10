Actualidade

O Exército de Libertação Nacional (ELN), a única guerrilha ativa na Colômbia, reconheceu no domingo ter matado um governador indígena no noroeste do país, na primeira violação do acordo de cessar-fogo bilateral com Bogotá.

Aulio Isarama Forastero, governador da reserva indígena Catru Dubaza Ancoso de Alto Baudo, no departamento de Chocó, foi morto na terça-feira, dia 24.

A Organização Nacional dos Indígenas da Colômbia (ONIC) anunciou o assassínio no dia seguinte, atribuindo-o ao ELN.