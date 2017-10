Venezuela

O abastecimento de bens básicos alimentares melhorou nos últimos meses na Venezuela, mas a hiperinflação está a impedir os portugueses de adquirirem os produtos disponíveis, afirmou o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

"Voltamos a ouvir questões relacionadas com a escassez de muitas famílias, nomeadamente no domínio alimentar, não porque haja falta de produtos, porque todos reconhecem que hoje felizmente estamos melhor (...) mas fundamentalmente porque a hiperinflação conduz a que, com base no rendimento médio do trabalho, não se consiga adquirir muitos dos produtos alimentares disponíveis", disse.

José Luís Carneiro falava à agência Lusa, no âmbito de uma viagem de três dias à Venezuela, durante a qual o responsável português quer conhecer as preocupações da comunidade portuguesa, em Caracas, Maracaibo, Los Anaucos e Carrizal.