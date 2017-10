Actualidade

A chuva vai regressar ao território do continente a partir de quarta-feira, prevendo-se igualmente uma descida gradual das temperaturas, antecipou hoje à agência Lusa a meteorologista Joana Sanches.

Hoje e terça-feira o tempo vai continuar seco, com céu pouco nublado limpo, algum vento moderado a forte nas terras altas, de acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

"As temperaturas, apesar de terem descido no fim de semana continuam com valores acima da média para o mês de outubro", disse.