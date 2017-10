Actualidade

O chefe da diplomacia do Bahrein propôs hoje "congelar" a adesão do Qatar ao Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) até que Doha aceite as reivindicações apresentadas pelos seus adversários árabes.

Fundado em 1981, o CCG junta Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Omã e Qatar. Segundo analistas, o bloco regional está "em vias de morrer" devido à crise que estalou em junho entre o Qatar e alguns dos países vizinhos.

"A abordagem correta para preservar o CCG consistiria em 'congelar' a adesão do Qatar até que volte à razão e aceite as reivindicações dos nossos países. Caso contrário, nós seremos melhor sem a sua participação" no bloco regional, escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros do Bahrein, o xeque Khaled ben Ahmad al-Khalifa, na sua conta na rede de mensagens instantâneas Twitter.