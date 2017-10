Actualidade

Teerão qualificou hoje de "ridículas e sem fundamento" as acusações da Arábia Saudita de que o Irão bloqueia qualquer solução política no Iémen ao alimentar o conflito com o envio de armas para os rebeldes Huthis.

"As afirmações do ministro dos Negócios Estrangeiros saudita segundo as quais o nosso país coloca obstáculos no caminho da paz no Iémen são ridículas e sem fundamento", declarou o porta-voz da diplomacia iraniana Bahram Ghassemi, num comunicado.

"O Irão condenou a agressão [contra o Iémen] desde o início, pediu o fim do conflito e (...) fará tudo para travar esta guerra mortífera e detestável", realçou Bahram Ghassemi.