Síria

Um deputado russo afirmou hoje que o exército da Síria vai recuperar o controlo da fronteira oriental e acabar com as estruturas militares do grupo extremista Estado Islâmico (EI) antes do fim do ano.

O presidente da comissão de Defesa da câmara baixa do parlamento russo, Vladimir Shamanov, falava numa reunião com deputados do Cazaquistão.

"Calculamos que antes do final do ano as tropas governamentais irão restabelecer o controlo da fronteira oriental da República Árabe Síria e que o Estado Islâmico deixará de existir como uma estrutura armada organizada", afirmou.