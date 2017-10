Actualidade

A Galp teve no terceiro trimestre do ano um resultado líquido ajustado de 166 milhões de euros, mais 15 milhões do que no trimestre anterior e um aumento de 51 milhões (45%) relativamente ao período homólogo.

Segundo os resultados do terceiro trimestre deste ano comunicados à Comissão do Mercado de Valores e Mobiliários (CMVM), a empresa teve no terceiro trimestre do ano um EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) total de 487 milhões de euros, mais 103 milhões (27%) do que no período homólogo.

De acordo com a empresa, este EBITDA chega aos 1.379 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, "dos quais 74% provenientes das atividades no exterior".