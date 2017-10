Actualidade

Quatro civis e um polícia foram mortos hoje em Goma, no leste da República Democrática do Congo, à margem de uma manifestação para exigir a saída do Presidente Joseph Kabila, noticiou a agência France-Presse (AFP).

O correspondente da AFP afirmou ter visto os corpos de quatro civis deitados sobre o seu sangue no bairro Madjengon, no norte de Goma, capital de Kivu Norte, enquanto "o corpo de um polícia apedrejado" estava "espalhado no chão" no bairro vizinho de Mabanga.

A RDCongo está a atravessar uma profunda crise política ligada à manutenção de Kabila no poder, cujo mandato expirou a 20 de dezembro de 2016.