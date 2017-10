Actualidade

O sentimento económico acelerou, em outubro, para os 114,0 pontos na zona euro e os 114,2 na União Europeia (UE), atingindo os níveis mais altos desde outubro de 2000 e de junho de 2007, respetivamente, segundo a Comissão Europeia.

Na zona euro, o sentimento económico cresceu em outubro 0,9 pontos face a setembro (para os 114,0) e 1,1 pontos na UE (para os 114,2).

De acordo com dados da Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia, nos 19 países da moeda única, a subida do indicador resultou na melhoria da confiança nos setores da indústria, retalho e construção e ainda, em menor grau, no dos serviços.