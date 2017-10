Actualidade

O Bank Millennium (Polónia) obteve um resultado líquido de 502 milhões de zlotys (117,8 milhões de euros) nos primeiros nove meses do ano, anunciou hoje o BCP, não apresentando os resultados comparáveis do período homólogo.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BCP diz que o resulultado 'core', com um aumento de 13,2% face ao período homólogo, foi "o principal impulsionador da melhoria" das contas do banco.

A margem financeira aumentou 12,1% e as comissões líquidas subiram 16,5%.