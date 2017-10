Incêndios

A Câmara Municipal de Seia apelou hoje ao fim da doação de bens não alimentares para ajuda às vítimas dos incêndios dos dias 15 e 16, pois as quantidades recebidas são "suficientes" para ajudar as famílias em dificuldades.

Os bens não alimentares recebidos "já são suficientes para dar resposta às necessidades identificadas", refere a autarquia de Seia em nota hoje publicada na sua página oficial na internet.

O município solicita que as pessoas que estão a colaborar com as campanhas em curso "não entreguem/enviem mais bens", como vestuário, calçado, produtos de limpeza, atoalhados, lençóis, cobertores, loiças, talheres e demais utensílios de cozinha, mobiliário, eletrodomésticos, colchões, etc.