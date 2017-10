Seca

As piscinas municipais cobertas de Nelas vão deixar de funcionar a partir de quarta-feira no âmbito do reforço das medidas de poupança de água decidido pela autarquia devido à atual situação de seca extrema.

Num aviso divulgado às populações, o presidente da autarquia, José Borges da Silva, refere que esta é uma das "imprescindíveis e inadiáveis medidas de poupança" a serem adotadas, frisando que "a utilização da rede da água pública deverá ser apenas para consumo doméstico" e com moderação.

"É proibida a utilização de água da rede pública para a rega de jardins públicos e privados ou qualquer outro uso diferente", acrescenta.