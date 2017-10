Incêndios

O presidente da Cáritas Diocesana de Viseu, Monteiro Marques, alertou hoje para a importância de ser dado apoio psicológico às vítimas dos incêndios de dia 15, depois de uma fase de resposta às primeiras necessidades.

"Passada esta fase [de entrega bens de primeira necessidade], as pessoas caem na realidade. É natural que situações desta área [necessidade de apoio psicológico] comecem a aparecer", sustentou.

À entrada para uma reunião com o executivo do Município de Tondela, Monteiro Marques disse aos jornalistas que neste momento a Cáritas Diocesana de Viseu vai continuar a trabalhar com as aldeias afetadas pelos incêndios, para além de tentar fazer o levantamento de quem precisa de apoio psicológico.