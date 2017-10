Actualidade

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) vai fazer uma participação contra o Jornal de Notícias, do grupo Global Media, por publicar na sua edição 'online' "comentários de natureza racista e xenófoba".

De acordo com uma deliberação adotada pelo Conselho Regulador da ERC em 25 de outubro e agora conhecida, em causa estão opiniões na secção de comentários do 'site' do Jornal de Notícias sobre as notícias "Feirante atingido a tiro por ter engravidado a nora" e "Tiroteio em Guimarães com um baleado e uma mulher ferida", que foram publicadas nos dias 31 de julho e 02 de agosto de 2016, respetivamente.

Por entender que, "na factualidade apurada, [existem] indícios da prática de ilícitos penais", a ERC vai comunicar estes factos à Procuradoria-Geral da República, adianta a mesma deliberação.