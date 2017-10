Incêndios

O primeiro-ministro nomeou hoje os elementos que vão integrar o Conselho para a de Indemnização das Vítimas de Incêndios, que terá um mês para fixar os critérios a utilizar nos cálculos das indeminizações a pagar pelo Estado.

De acordo com uma nota oficial do Governo, este conselho será composto pelo juiz conselheiro Mário Mendes, indicado pelo Conselho Superior da Magistratura; professor doutor Joaquim Sousa Ribeiro, em representação do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas; e pelo professor doutor Jorge Ferreira Sinde Monteiro, em representação da Associação de Vitimas do Incêndio de Pedrogão Grande.

Na mesma nota lê-se que o Conselho "fixará, no prazo de um mês a contar da data de hoje - e de acordo com o princípio da equidade -, os critérios a utilizar no cálculo das indemnizações a pagar pelo Estado aos titulares do direito à indemnização por morte das vítimas dos incêndios de grandes dimensões que, nos dias 17 de junho e 15 de outubro de 2017, deflagraram em Portugal continental".