Pedrógão Grande

O Governo atribuiu o estatuto de utilidade pública à Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG), justificando a decisão, publicada hoje em Diário da República, com a relevância social daquela entidade, criada em setembro.

O despacho da ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, que atribui o estatuto de pessoa coletiva de utilidade pública à AVIPG, frisa que a associação com sede em Vila Facaia, concelho de Pedrógão Grande, foi constituída a 08 de setembro "com a missão de defender os direitos e os legítimos interesses das pessoas afetadas pelo incêndio" de junho - que provocou 64 mortos e mais de 200 feridos - "bem como promover medidas que previnam e impeçam a ocorrência de circunstâncias futuras idênticas".

Adianta que a AVIPG "tem vindo a desenvolver uma intensa atividade ao longo da sua curta existência", lembrando que ainda antes da sua constituição formal a associação "assumiu-se no terreno e junto das pessoas afetadas como uma referência e como uma ponte de diálogo construtivo com os poderes públicos e com a sociedade civil".