Actualidade

O Sporting de Braga vai, por iniciativa própria, estender a campanha 'EqualGame' às competições nacionais de futebol, revelou hoje fonte oficial do clube minhoto à agência Lusa.

Na sequência do comportamento racista de alguns adeptos do Sporting de Braga, no jogo com o Ludogorets, a 19 de outubro, da terceira jornada do Grupo C da Liga Europa, a UEFA impôs ao clube minhoto o encerramento de parte de uma das bancadas do estádio municipal de Braga no próximo jogo europeu.

Nessa zona, com capacidade mínima de 1.000 lugares, UEFA e Sporting de Braga acordaram colocar uma lona sobre o 'EqualGame', o programa criado pelo organismo que rege o futebol europeu para promover a diversidade.